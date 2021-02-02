Odunpazarı’ndan engelli bireylere ücretsiz kuaför hizmeti

İhtiyaç sahibi ve özel gereksinime sahip vatandaşlara her zaman yardım eli uzatan Odunpazarı Belediyesi, çeşitli kurum, kuruluş ve meslek odaları ile protokoller imzalayarak vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi bu kapsamda son olarak Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESKUBER) ile protokol imzaladı. Protokole göre Odunpazarı ilçesinde yaşayan engelli bireylerin, öz bakımlarının birer parçası olan saç bakımı, saç kesimi, tırnak bakımı, Yenikent Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Seramik Park) ESKUBER tarafından yapılacak. Söz konusu protokol 1 yıl boyunca geçerli olacak. Ücretsiz verilecek bu hizmet için Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, her ayın 1. haftasında Salı günü erkekler, Çarşamba günü kadınlar; her ayın 3. haftasında Salı günü erkekler, Çarşamba günü ise kadınlar için ayrılacak ve planlanacak. Hizmetin sunulacağı alan Odunpazarı Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek, hijyen koşulları sağlanacak.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen engelli bireylerin, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0 222 250 76 46 ya da Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nin 0 222 227 86 38 numaralı telefonlarını arayarak randevu almaları gerekiyor.

İyi ve yararlı bir iş olacağına inanıyorum”

Protokolün imza töreni Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un makamında yapıldı. İmza törenine Başkan Kurt, ESKUBER Başkanı Fethi Özkara ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Kurt, “ESKUBER ile belediyemiz arasında ilçemizdeki engelli bireylerin kişisel bakımları ile ilgili bir sözleşme yaptık. Odamız, bizim önerdiğimiz ya da tespit ettiğimiz hemşehrilerimizin kişisel bakımlarını gerçekleştirecek ve bunun için de Yenikent Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezimizi kullanacak. ESKUBER’e teşekkür ediyorum. Bunun iyi ve yararlı bir iş olacağına inanıyorum” dedi.

“Gösterdiğiniz ilgi ve alaka bizleri her zaman onurlandırmıştır”

Başkan Kurt’a gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür eden ESKUBER Başkanı Fethi Özkara, “Gösterdiğiniz ilgi ve alaka bizleri her zaman onurlandırmıştır. İhtiyaç sahibi ya da engelli bireylere sizler aracılığı ile ulaşıp, bizlere hizmet verebilme imkânı sağladığınız için teşekkür ederiz. Sosyal sorumluluklar ile ilgili her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlarımıza hizmet vermenin mutluluğu da bize ayrı onur katıyor” diye konuştu.