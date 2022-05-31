banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!

Odunpazarı’ndaki bazı bakımsız çocuk parkları onarım bekliyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan bazı bakımsız çocuk parkları onarım bekliyor.

ESKİŞEHİR 31.05.2022, 15:33
Odunpazarı’ndaki bazı bakımsız çocuk parkları onarım bekliyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan bazı bakımsız çocuk parkları onarım bekliyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı; Gündoğdu, Emek ve 71 Evler mahallelerinde bulunan bazı çocuk parklarının bakımsız olması dikkat çekti. Parklardaki salıncakların eksik olması, oyun malzemelerinin kırık olması, tahterevallinin tutma kısmının koparılması ve farklı bakımsızlıklar dikkat çekti. Ayrıca park alanlarında çöp ve çeşitli atıkların yer alması da göze çarptı.

Mahallelerde yaşayan aileler, çocukların rahat oynayabilmeleri ve güvenliği için parklara bakım yapılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundular.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu