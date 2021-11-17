Odunpazarı’nda vatandaşlar yol ve kaldırım istiyor

Eskişehir’de Odunpazarı bölgesinde bulunan bazı sokak yollarının bakımsız olduğunu belirten vatandaşlar, onarım ve kaldırım çalışması yapılmasını istiyorlar.

Odunpazarı bölgesinde bulunan Çankaya mahallesinde sokak sokak ayrımcılık yapıldığını iddia eden vatandaşlar asfaltsız ve kaldırım bulunmayan sokaklardan muzdarip. Belediye tarafından çalışma bekleyen vatandaşlar özellikle kış aylarının gelmesiyle bozuk yol ve çamurdan etkilenmek istemiyor. Çankaya Mahallesi’nde bir sokakta kaldırım ve asfaltlama çalışması yapılırken, yan sokağında yapılmaması dikkat çekiyor. Mahallede bir çok sokakta oluşan büyük çukurlar ve bakımsızlık göze çarpıyor.

Şehir merkezinde asfaltsız sokakların olmasının utanç verici olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Ayşe Altın, “Mahalle içinde 5 kata imarlı olan alanlar var. Bizim burası 2 kat. Bu adaletsizliği zaten anlamıyoruz. Belediye 5-6 yıldır bir hizmet getirmedi. Yan sokağa asfalt kaldırım yaptılar, buraya çivi çakmadılar. Bizim yerlerimiz tapulu. Neden yapmıyor anlamıyoruz. Kat artırımı yapılmadığı için zaten mağduruz. Seçim öncesini mü bekliyorlar yapmak için” dedi.