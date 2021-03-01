Odunpazarı’nda sorunlar muhtarlarla el ele çözülecek

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde mahallelerde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemek için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ‘Muhtarlık Birimi’ kuran Odunpazarı Belediyesi, mahalle muhtarlarının günlük taleplerini çözüme kavuşturuyor. Muhtarlık birimi, bunların yanı sıra muhtarları özel günlerinde de yalnız bırakmıyor.

Muhtarlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileten muhtarlık birimi, istek ve taleplerin çözümü için müdürlüklerle koordineli çalışmasını sürdürüyor. 2020 yılında mahalle muhtarlarından gelen 792 talebin yaklaşık yüzde 80’i olumlu olarak sonuçlandı. Muhtarları ziyaret eden, mahallelerdeki çalışmaları yakından takip eden muhtarlık birimi, mahalle muhtarlarını doğum günlerinde de yalnız bırakmıyor. Doğum günlerinde muhtarları ziyaret eden muhtarlık birimi, onlara Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un iyi dileklerini ileterek, doğum günlerini kutluyor.