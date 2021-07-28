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Odunpazarı’nda Sokak Basketbolu Turnuvası başlıyor

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi Spor Meclisi’nin düzenlediği 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası 6-7 Ağustos 2021 tarihinde Gökmeydan Spor Kampüsü’nde gerçekleşecek.

ESKİŞEHİR 28.07.2021, 12:08
Odunpazarı’nda Sokak Basketbolu Turnuvası başlıyor
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Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi Spor Meclisi’nin düzenlediği 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası 6-7 Ağustos 2021 tarihinde Gökmeydan Spor Kampüsü’nde gerçekleşecek.

10-11, 12-13 ve 14-15 yaş kategorilerinde yapılacak olan 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular, 4 Ağustos 2021 Çarşamba Günü sona erecek. 6 Ağustos 2021 Cuma Günü saat 17:00’de başlayacak olan Sokak Basketbolu Turnuvası, 7 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. 15 dakikalık maçlar şeklinde oynanacak turnuva, eleme şeklinde olacak.

Odunpazarı Kent Konseyi binasından veya odunpazarikentkonseyi@gmail.com mail adresinden yapılabilecek başvurularda, takım adı, 3+1 yedek oyuncu isimleri ve telefon bilgilerinin bildirmesi gerektiği kaydedildi.
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