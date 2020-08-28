Odunpazarı’nda parklarda sabah sporu devam ediyor
ODUNPAZARI’NDA PARKLARDA SABAH SPORU DEVAM EDİYOR
Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleştirdiği sabah sporu etkinliklerine devam ediyor. Stepten aerobiğe, yogadan zumbaya birçok branşta düzenlenen spor etkinlikleri kadınlardan büyük ilgi görüyor.
Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleştirdiği sabah sporu etkinliklerine devam ediyor. ‘Haydi Kadınlar Spora!’ sloganı ile düzenlenen etkinliklere kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Alanında uzman spor antrenörleri tarafından gerçekleştirilen spor etkinliklerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Her etkinlik öncesinde dezenfektan stanttı kuran Odunpazarı Belediyesi, etkinliğe katılan kadınlara ellerini dezenfekte etme imkanı da sunuyor. Etkinlikler her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 08:00-09:00 saatleri arasında Kentpark’ta, 09:00-10:00 saatleri arasında ise Selami Vardar Parkı ve Bilge Park’ta; Salı ve Perşembe günleri 08:00-09:00 saatleri arasında Cumhuriyet Parkı’nda, 09:00-10:00 saatleri arasında da Uğur Mumcu Parkı ve Yenikent Mahallesi’nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Tenis ve Yoga Merkezi’nde devam ediyor.
Düzenli yapılan spor insanların özgüveni arttırıyor
Sabah yapılan sporun beyin sağlığına faydalı olduğunu söyleyen yetkililer, düzenli yapılan sporun insanların özgüvenini de arttırdığı ifade etti. Sabah erken saatlerde spor yapan insanların, geç saatlerde spor yapanlara göre daha kaliteli uyku düzenine sahip olduğuna dikkat çeken yetkiler, “Beyin bu sayede daha uyanık kalır ve daha hızlı çalışır. Sabah sporu hayatlarımızı pozitif ölçüde etkiler” dedi.
Kadınlar Kazım Kurt’a teşekkür etti
Koronavirüs salgını sürecinde spordan uzak kaldıklarını dile getiren kadınlar, güne sporla başlamanın kendilerine hem fiziksel hem de zihinsel anlamda büyük katkı sağladığını kaydetti. Kadınlar, kendileri için bu tür etkinlikler düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.
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