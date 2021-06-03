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Odunpazarı’nda parklarda sabah sporu başlıyor
Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleştirdiği sabah sporu etkinliklerine başlıyor.
ESKİŞEHİR 03.06.2021, 13:44
Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleştirdiği sabah sporu etkinliklerine başlıyor.
Kadınlara yönelik step ve aerobik branşlarında düzenlenecek olan spor etkinliklerine, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Kentpark’tan start verilecek. Alanında uzman spor antrenörleri tarafından gerçekleştirilecek spor etkinlikleri, sosyal mesafe kurallara uygun olarak yapılacak. Etkinlikler her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 08:00-09:00 saatleri arasında Kentpark’ta, pazartesi ve çarşamba günleri 09:00-10:00 saatleri arasında Selami Vardar Parkı’nda; salı ve perşembe günleri 08:00-09:00 saatleri arasında Cumhuriyet Parkı’nda, 09:00-10:00 saatleri arasında da Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirilecek.Sabah sporu etkinliğine katılmak isteyen vatandaşların pandemi koşulları nedeniyle matını, havlusunu ve suyunu getirmesi gerektiğini belirten yetkililer, tüm kadınları yapacakları spor etkinliğine davet etti.