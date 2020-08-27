Odunpazarı’nda parklar yenileniyor
ODUNPAZARI’NDA PARKLAR YENİLENİYOR
Odunpazarı Belediyesi, ilçe genelindeki parkları yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Belediye ekipleri, Akarbaşı Mahallesi’nde bulunan Şef-bestekâr Hüseyin Erbay Parkı, Emek Mahallesi’nde bulunan Ayhatun Spor Alanı ve Kırmızıtoprak Mahallesi’nde bulunan Arif Özkaya Parkı’nda bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.
Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını artırırken diğer taraftan mevcut parkları yeniliyor. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Şef-bestekâr Hüseyin Erbay Parkı ve Ayhatun Spor Alanı’nda park ıslah çalışması ve basketbol sahası yenilenmesi çalışması yapıyor. Ekipler, Arif Özkaya Parkı’nda ise ıslah çalışması gerçekleştiriyor.
Odunpazarı bölgesinde sorunlu ve bakımsız hiçbir park kalmayacağını belirten yetkililer, parklarda yenileme ve bakım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
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