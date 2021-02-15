Odunpazarı’nda karla mücadele

Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yollarda karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının başlaması ile teyakkuza geçen ekipler, gece boyunca karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam etti. Ekipler, müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle sorumluluk alanında bulunan cadde ve sokaklar ile otobüs, minibüs güzergahları; hastane, cami ve aile sağlığı merkezlerinin çevresinde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor. Vatandaşları sorun, şikayet ve istekleri için Odunpazarı Belediyesi’ne 444 26 00 numaralı Halk Masası telefonundan ulaşabilecekleri açıklandı.