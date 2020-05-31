Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans
Son Dakika
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş...
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı...
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı

Odunpazarı’nda galeriler dezenfekte edildi

ODUNPAZARI’NDA GALERİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Odunpazarı’nda galeriler dezenfekte edildi

ODUNPAZARI’NDA GALERİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

31 Mayıs 2020 Pazar 15:05
3 Okunma
Odunpazarı’nda galeriler dezenfekte edildi

Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgede yer alan galerilerde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi başlattı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra müze ve ören yerlerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü açılacağı açıklandı. Açıklama sonrasında Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’in en çok turist alan bölgelerinden olan tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan galerilerinde dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı Belediyesi’ne ait Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım-Tatar Galerisi ve Lületaşı Galerisi’nde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Tek tek dezenfekte edilen galeriler, tekrar misafirlerini ağırlamaya hazır hale getirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçkan ile mücadele hız kesmiyor
Uçkan ile mücadele hız kesmiyor
Odunpazarı çiçek bahçesine dönüşüyor
Odunpazarı çiçek bahçesine dönüşüyor
Başkan Ataç’tan korona açıklaması
Başkan Ataç’tan korona açıklaması
Hamamyolu’ndaki kafeler 2 Haziran’da açılacak
Hamamyolu’ndaki kafeler 2 Haziran’da açılacak
Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu yetkililere teslim edildi
Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu yetkililere teslim edildi
Bitki çayları ve yağları artık internette satılacak
Bitki çayları ve yağları artık internette satılacak
Yüzlerce dönüm tarım arazisini don vurdu, verim yüzde 50 düştü
Yüzlerce dönüm tarım arazisini don vurdu, verim yüzde 50 düştü
Emirdağ Özel Ülkü Bakım Merkezi’nde bayramlaşma coşkusu yaşandı
Emirdağ Özel Ülkü Bakım Merkezi’nde bayramlaşma coşkusu yaşandı
Başvuru süresi uzatıldı
Başvuru süresi uzatıldı
Vali Çakacak sağlıçılarla video konferans görüşmesi yaptı
Vali Çakacak sağlıçılarla video konferans görüşmesi yaptı
Serbestiğe rağmen Seyitgazi boş kaldı
Serbestiğe rağmen Seyitgazi boş kaldı
Başkan Ahmet Ataç Alpu termik santrali hakkında konuştu
Başkan Ahmet Ataç Alpu termik santrali hakkında konuştu
Rektör Çomaklı’nın Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesajı
Rektör Çomaklı’nın Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesajı
Sokaklar boş kalsa da onlar görevlerinin başında
Sokaklar boş kalsa da onlar görevlerinin başında
Vali Özdemir Çakacak’ın “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” mesajı
Vali Özdemir Çakacak’ın “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” mesajı
Başkan Ataç’tan 1 Mayıs mesajı
Başkan Ataç’tan 1 Mayıs mesajı
Başkan Kazım Kurt’un 1 Mayıs mesajı
Başkan Kazım Kurt’un 1 Mayıs mesajı
ESOGÜ yönetiminden sağlık çalışanlarına teşekkür
ESOGÜ yönetiminden sağlık çalışanlarına teşekkür
Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor
Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor
Eskişehir’de sulama sezonu başladı
Eskişehir’de sulama sezonu başladı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim