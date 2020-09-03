Odunpazarı’nda aşure kazanları barış ve kardeşlik için kaynadı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın düzenlediği aşure etkinliğine katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Muharrem ayı nedeni ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. CHP Eskişehir İl Yöneticileri, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, vakıf ve dernek yöneticilerinin de yer aldığı etkinlikte, Başkan Kurt aşure yiyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, “Muharrem ayı, tüm insanlığa ve ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirsin. Tuttuğunuz oruçlar, niyetleriniz kabul; lokmalarınız makbul, muratlarınız hasıl olsun” dedi.

Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın, Muharrem orucunun Adem Peygamberden beri tutulduğunu ifade ederek, aşurelerin ve lokmaların pişirildiğini ve korona tedbirleri kapsamında aşure dağıtımı yapıldığını ifade etti. Ilgın, Başkan Kurt’un her zaman kendilerine destek verdiğini belirterek, aşurelerine katıldığı için Başkan Kurt’a teşekkür etti.