Odunpazarı ve ERBALDER arasında ’Atayurttan Anayurda Yaşayan Kültür’ protokolü imzalandı

Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER), ’Atayurttan Anayurda Yaşayan Kültür’ isimli proje için protokol imzaladı.

Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Hibe Programı’na katılacak olan “Atayurttan Anayurda Yaşayan Kültür” isimli proje için protokol imzaladı. Protokol için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un makamında imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Kurt ile ERBALDER Başkanı Neziha Bilen katıldı.

İmzalanan bu protokol ile projenin onaylanması durumunda, Odunpazarı Belediyesi ve ERBALDER birbirlerine sunacakları imkân veya hizmetleri karşılıklı olarak yazılı taahhüt altına aldı. Proje kapsamında Eskişehir’de ‘Rumeli Ezgileri’ çoksesli korosu kurulacak, halk oyunları topluluğu oluşturulacak ve sempozyum düzenlenecek. Protokol kapsamında Odunpazarı Belediyesi ERBALDER’e, projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması, sempozyumun yapılacağı salonun kiralanması ve sempozyuma katılacak olan konuklara Eskişehir tanıtım gezisi düzenlenmesi konusunda destek verecek.

“Umarım bu ortak çalışma hayırlı olur”

İmza töreninden sonra konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Eskişehir Rumeli

Balkan Kültür Ve Dayanışma Derneği ile imzalamış olduğumuz bu protokol ile Atayurttan Anayurda Yaşayan Kültür başlığıyla bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Umarım bu ortak çalışma hem Rumeli kültürüne hem de Odunpazarı’na hayırlı olur. Ben ERBALDER Başkanı Neziha Bilen’e teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi. ERBALDER Başkanı Neziha Bilen ise kendilerine destek veren Başkan Kurt’a teşekkür etti.