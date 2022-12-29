Odunpazarı, Tepebaşı ve Beylikova ilçelerinde kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımların desteklenmesi 2022-2023 başvuru dönemi tanıtımı için Tepebaşı, Odunpazarı ile Beylikova ilçelerinde toplantılar gerçekleştirildi.

Tepebaşı ve Odunpazarı’nda yapılan toplantılara Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aycan Bora Kılınç, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert, mahalle muhtarları, çiftçiler ve yatırım yapmak isteyen 46 kişi katıldı. Beylikova’da yapılan toplantıya ise İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Dinçer, Mahalle Muhtarları, çiftçiler ve yatırım yapmak isteyen 38 kişi katıldı.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam, yaptığı sunumda, proje konuları, başvuru şartları, değerlendirme süreci, uygulama rehberi ve özellikle makine ekipman başvuruları konusunda bilgi verdi. Ayrıca Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından makine ekipman başvurularında makinelere özel şartlar, istenen belgeler, puanlama tablosu ve başvuru sistemi anlatıldı. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Üreticiler teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimine başvurabilirler.