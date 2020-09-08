Odunpazarı tarihi bölgeye yeni bir sanatevi kazandırılıyor
KAZIM KURT: “DEVRİM ERBİL SANATEVİ ODUNPAZARI’NA ÇOK YAKIŞACAK”
Odunpazarı Beledeyise, Odunpazarı tarihi bölgeye yeni bir sanatevi kazandırmaya hazırlanırken, ünlü ressam Devrim Erbil’in adını taşıyacak olan bu sanatevinin çalışmaları ile yakından ilgilenen Başkan Kurt, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı’nı tarihin, kültürün, sanatın ve bilimin merkezi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Odunpazarı Tarihi Bölge’de yer alan Cemalciler Sokak’ta yaklaşık 150 yıllık tescilli bir konağı sanatevine dönüştüren Odunpazarı Belediyesi, çalışmalarına son sürat devam ediyor. 3 katlı olan konağa, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi ressamlarından biri olan Devrim Erbil’in adının verilecek. Erbil’in eserlerinin sergileneceği Devrim Erbil Sanatevi’nde, aynı zamanda atölye çalışmaları da yapılacak.
Ekipler, tarihi konağın restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar ile yakından ilgilenen Başkan Kazım Kurt, Tarihi Bölge’ye giderek incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmalarını yerinde izleyen Başkan Kurt, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sanatevi ile ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, “Ünlü ressamımız Devrim Erbil’in adını vereceğimiz sanatevimizin çalışmaları yakında tamamlanacak. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Odunpazarı’nı tarihin, kültürün, sanatın ve bilimin merkezi yapmak için bir adım daha atıyoruz. Burada Devrim Erbil’in eserleri sergilenecek ve çeşitli atölye çalışmaları yaparak yeni sanatçıların ortaya çıkmasına katkıda bulunacağız. Devrim Erbil Sanatevi Odunpazarı’na çok yakışacak. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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