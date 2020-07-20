Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor
ODUNPAZARI BELEDİYESİ, ARTAN HAVA SICAKLIĞININ ETKİSİ VE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN HAYVANLARI BESLİYOR.
Odunpazarı Belediyesi, artan hava sıcaklığının etkisi ve korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besliyor.
Bozüyük’te faaliyet gösteren hayvan dostu bir firma, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne sokakta yaşayan hayvanlara verilmek üzere 3,5 ton tavuk eti bağışladı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Merkezi ekipleri, bu etlerle Eskişehir genelinde besleme çalışması yaptı. Hayvan besleme çalışmasına hayvanseverler de katıldı. Ayrıca talepte bulunan hayvanseverlere hayvan beslemeleri için et de verildi. Gerçekleştirilen çalışmada, Hayvan Sağlığı Merkezi görevlileri sokakta yaşayan hayvanların genel sağlık kontrollerini de yaptı.
Hayvan dostu firmaya teşekkür eden Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan da sokakta yaşayan dostlarımızı unutmamalarını istedi. Yetkililer, vatandaşların dostlarımız için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini hatırlattı.
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|34
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|40
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|21
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|P
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|36
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