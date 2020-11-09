Odunpazarı Kent Konseyi’nden AFAD’a nezaket ziyareti

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Yürütme Kurulu üyeleri, Odunpazarı Kent Konseyi bünyesinde yer alan Afet Çalışma Grubu temsilcileriyle birlikte, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette AFAD personelinin İzmir depremindeki başarılı arama kurtarma faaliyetleri sebebiyle tebrik ve teşekkürlerini ileten Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, afetlerde işbirliğinin önemine vurgu yaparak bu tarz durumlarda kamu, STK gönüllüleri ve vatandaş işbirliğinin öneminin İzmir depreminde de bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi olarak kentte ve ülkede meydana gelebilecek tüm afetler için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliğine hiçbir ön koşul olmaksızın hazır olduklarını ifade etti.

Odunpazarı Kent Konseyi’ne ziyaretleri için teşekkür eden AFAD Eskişehir İl Müdür Vekili Özlem Kılınç, Odunpazarı Kent Konseyi Afet Çalışma grubu ile işbirliği yapabileceklerini belirtti. Ayrıca, Odunpazarı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Derya Özkar, Hilal Şahin ve Odunpazarı Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Dorlion Arama Kurtarma (DAK) temsilcisi Arif Necmi Türe ile Afet Çalışma Grubu üyesi AKUT temsilcisi Ahmet Aracı görüşmede yer aldı.