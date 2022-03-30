Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün HIATUS projesinin açılış toplantısı İspanya’da başladı

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2021-1-IT02-KA220-SCH-000034506 HIATUS projesinin açılış toplantısı; İspanya Zaragoza’da, Zaragoza Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde başladı.

Toplantıya proje yürütücüleri; Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan öğretmenler Emel Zengin ve Çiğdem Altun katıldılar. HIATUS projesi ile lise düzeyindeki okullarda tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje ortağı 5 ülkede, 8 ortakla uygulama çalışmaları yürütülecek olan Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projesi ile, Tasarım Odaklı Düşünme Platformu HIATUS modeli e-öğrenme kursu, okulda Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi oluşturulacak. Proje ile; Türkiye, İtalya, Makedonya, İspanya ve Slovenya’da bulunan okullarda, tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HIATUS projesi ilgi gördü ve beğeni topladı.