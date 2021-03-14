Odunpazarı ’Halk Market’ten bin 500 esnaf faydalandı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, korona virüs pandemisi nedeniyle işyerlerini açamayan ve bu nedenle ekonomik sorunlar yaşayan esnafa, Halk Market ile destek olmaya devam ediyor. Meslek ve esnaf odaları ile iş birliği yaparak ekonomik zorluk yaşayan esnafa ulaşan Başkan Kurt, ‘Esnaf Kart’ dağıtarak, Halk Market’ten faydalanmalarını sağladı.

Başkan Kurt, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aylarca işyerlerini açamayan bu nedenle de ekonomik olarak zorluk yaşayan Odunpazarı esnafına destek oldu. Başkan Kurt, ilgili başkan yardımcıları ve müdürlere talimat vererek zorda olan esnafın Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal yardım modeli olan Halk Market’ten faydalanmasını sağladı. Başkan Kurt’un talimatı ile meslek ve esnaf odaları ile iş birliği yaparak çalışmalarına başlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, esnafa Halk Market’ten alışveriş yapabilmeleri için ‘Esnaf Kart’ dağıttı. Bugüne kadar yaklaşık bin beş yüz esnaf, Halk Market’ten faydalandı. Başkan Kurt’un esnafa desteği bununla da sınırlı kalmadı. Halk Market’te yer alan ürünler de yerli esnaftan alındı.

Halk Market’ten faydalanan esnaf, kendisini düşündüğü ve yalnız bırakmadığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti. Esnaf, “Yalnız olmadığımızı hissettik. Bu yaptığı çok ince bir davranış. Bizi yalnız bırakmadığı için Kazım Başkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Darda kalana destek olmayı sürdüreceğiz”

Konuyla ilgili konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı’nda darda kalana destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal ve derman belediyecilik yapmaya devam edeceğinin altını çizen Başkan Kurt, Halk Market ile insanların onurunu kırmadan onlara destek olduklarını vurguladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle işyerlerini açamadıkları için ekonomik sorunlar yaşayan esnafın yalnız olmadığını kaydeden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin esnafa desteğinin devam edeceğini belirtti.