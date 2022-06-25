Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu Sezon Sonu Konser Programı

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu’nun 48. yılı nedeniyle Sezon Sonu Konser Programı yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Sezon Sonu ve 48. Yıl Sanat Gecesi - 2’ Türk Halk Müziği Konser programı; TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Emine Koç’un katılımıyla verdiği konser, türkü severlerden tam not aldı. Pınar Engin tarafından sunulan konser programında, yurdun dört bucağından derlenen türküler Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetiminde başarı ile seslendirildi.

Konser programına: Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, İlçe Belediye Başkanları, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürü Sinan Gülşen katıldılar.

Konser Programında: TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Emine Koç güzel türküleri ile salonu dolduran türkü severleri coşturdu. Ses Sanatçısı Emine Koç, ‘’Eskişehir böyle güzel koroya sahip olduğu için çok şanslı’’ dedi. Konser Programının sonunda: Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler tarafından konuk Sanatçı Emine Koç ve Koro Şefi Ahmet Kızılok’a plaket ve çiçek buketi verildi. Konser koronun sunduğu türküler ile son buldu.