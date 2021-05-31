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Odunpazarı evde banyo ve kişisel bakım hizmeti vermeye devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli bireylere yönelik verdiği evde bakım hizmetlerine, gerekli pandemi tedbirlerini alarak devam ediyor.

ESKİŞEHİR 31.05.2021, 16:51
Odunpazarı evde banyo ve kişisel bakım hizmeti vermeye devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli bireylere yönelik verdiği evde bakım hizmetlerine, gerekli pandemi tedbirlerini alarak devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi, 2018 yılında başlayan evde banyo ve kişisel bakım hizmeti çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlara kendi evlerinde banyo, saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak tırnak kesimi hizmetleri veriliyor. Hasta, yaşlı ve engelli kişiler, sağlık ekipleri tarafından ortopedik mikrop barındırmayan şişme banyo küvetinin içinde tek kullanımlık küvet galoşu kullanılarak sıcak su ile yıkanıyor.

Ücretsiz olarak verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların Odunpazarı Belediyesine dilekçe ile başvuru yapması gerekiyor. Yaşlı, hasta ve engelli yakını olan vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi’nin bu anlamlı hizmetinin kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirterek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ve ekibine teşekkür etti.
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