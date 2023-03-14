Odunpazarı esnafı bölgeye bankamatik istiyor

Eskişehir’in gözde turistik mekânlarının başında gelen tarihi Odunpazarı Evleri’ndeki esnaflar, bölgede bankamatik cihazının olmamasından yakındı. Turistlerin nakit para ihtiyacı olduğunda çekemediğini belirten esnaflar, pos cihazı olmayan işletmelerin müşteri kaybettiğini söylüyor.

Odunpazarı Evleri turistik bölgesi her yıl binlerce turist ağırlıyor. Sanat atölyeleri, geleneksel yemekleri ve çeşitli müzeleriyle kent için önemli turizm geliri elde edilen bölgede, turistlerin para çekebileceği bir bankamatiğin olmaması ekonomik hareketliliğin azalmasına sebep oluyor. Odunpazarı’nda işletmecilik yapan esnaflar bankamatiğin olmamasından yakınırken, yanında nakit parası bulunmayan turistlerin alışveriş yapmaktan çekindiğini ve bu durumun işleri aksattığını söylüyor.

“En yakın bankamatik 1 kilometre ötede”

Odunpazarı bölgesinde uzun zamandır esnaflık yapan Yaşar Oğuz, bölgede bankamatik olmamasının turistler için büyük zorluk oluşturduğunu ifade etti. Bankamatik olmamasının kendi dükkânları için çok fazla problem oluşturmadığını dile getiren Oğuz, “Bizim için pek zorluğu yok ama buraya gelen vatandaşlar için büyük bir eziyet ve külfet. Buraya gelenler genellikle Odunpazarı’na turistik bir yer olduğu için geliyorlar ama buranın konumunu pek fazla bilmiyorlar. Nakit paraları kalmayınca da bankamatik arıyorlar ama en yakın bankamatik 1 kilometre ötede olduğu için zorluk çekiyorlar. Aslında esnafları etkileyen bir durum olmayabiliyor çünkü birçoğumuzun pos cihazı var ve kredi kartı ile alışveriş yapıyoruz ama bazı esnaflar bu cihazı kullanmadığı için nakit paraya da ihtiyaç oluyor. Nakit para olmayınca da alışveriş yapamıyorlar. İsterim ki buraya bir yer tahsis edilsin, bankalar gelip bankamatik kursun ve kimse sıkıntı çekmesin” dedi.

“Buraya bir bankamatik konulursa herkes için iyi olur diye düşünüyorum”

Odunpazarı bölgesindeki bir işletmede çalışan Esma Nur, bankamatik probleminin kendileri için de zaman zaman sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Odunpazarı için yapılacak bir bankamatiğin büyük faydası olacağını dile getiren Nur, şöyle konuştu;

“Bazen bizim de nakit paraya ihtiyacımız oluyor ve çalıştığımız için çok uzağa gidemiyoruz. Zaman zaman mağdur oluyoruz diyebilirim. Bunun haricinde bölgeye gelen turistler sıklıkla bankamatiğin nerede olduğunu soruyorlar. Pos cihazıyla çalışan işletmeler biraz daha rahat ediyor ama olumsuz etkilenenler de fazla. Çünkü kart yoluyla alışveriş yapma imkânı olmayınca turistler alışveriş yapamıyor. Böylece esnafların işleri azalabiliyor. Pos cihazı kullananlar ise doğal olarak diğer esnaflara göre daha fazla tercih ediliyor. Benim ümidim buraya bankamatik koyulması yönünde çünkü buraya bir bankamatik konulursa herkes için iyi olur diye düşünüyorum.