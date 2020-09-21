Odunpazarı Bölgesi esnafı eski günlerini arıyor

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evlerinde çalışan esnaf, korona virüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgası nedeniyle işlerinde durgunluk yaşıyor.

Korona virüs salgını Türkiye genelinde bütün esnafların işini sekteye uğrattığı gibi Eskişehir Odunpazarı Evlerinde çalışan esnafları da olumsuz etkiledi. Haziran ayında normalleşme süreci ile birlikte açılan işletmelere temmuz ayı sonrasında müşteriler gelmeye başlamıştı. Korona virüsün ikinci dalgasının başlaması ile birlikte bu bölgede bulunan esnafın işleri yeniden durma noktasına geldi.

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evlerinde çiğbörek ve gözleme dükkanı işleten Müjgan Alem, işletmesinin turistik turlarla ayakta olduğunu belirtti. Korona virüsten dolayı tur düzenlenememesinin kendilerini zor durumda bıraktığını anlatan Alem, “Burası turlarla ayaktaydı ve şu an koronanın tekrar yükseldiği için hiç tur gelmiyor. Günde üç masa ya dört masa geliyorlar o da Eskişehir’den kendi müşterilerimizdir. Karantinalardan sonra Haziran’ın başında açıldık. Haziran da sıfır geçti. Temmuz ayında biraz hareket başladı ve o da çok uzun sürmedi. Dayandığımız kadar dayanacağız sonra da kapatıp gideriz. Bu dükkana da kira veriyoruz. Kirasını bile kazanamıyoruz” dedi.

“Bu durumdansa karantina daha iyi olur”

Müjgan Alem, bu durgunluktansa karantina onun için daha iyi olduğunu söyledi. Dükkanın açık olduğu sürece kazandığından daha çok cepten gittiğini anlatan Alem, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu durumdansa karantina daha iyi olur çünkü kapatmak için bir bahane oluyor o zaman. Şimdi kapatıp gitsem devamlı gelen müşteriler ne oldu niye kapattınız diyecek ve ayağı kesilecek. Açığız ve kazandığımızdan çok cepten gidiyor. karantina olsa müşteri de bilir kapandı diye bizim de başımız rahat oluyor.”

İleriki aylarda havalar soğuduğunda gözleme satışlarının daha iyi omasını bekleyen Müjgan, kış aylarından beklentisini şu şekilde aktardı:

“Biz burada gözleme çeşitleri, çiğbörek ve mantı yapıyoruz bir de kahvaltı da veriyoruz. Çiğbörek Eskişehir’e özel bir yemek olduğu için şehir dışından gelip yiyen çok oluyordu ama maalesef şuan şehir dışından kimse gelmiyor. Kışta bahçede supa kuruyoruz o açıdan biraz beklentimiz var. Geçen kışlar daha iyi oluyordu yine de bu kış için bir şey diyemiyorum.”