Odunpazarı Belediyesi’nin 650 dekarlık tarım arazisinde arpa ekimine başladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, belediyeye ait tarım arazilerinde arpa ekimine başladı.

Odunpazarı Belediyesi tarım arazilerinde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 910 dekarlık alanda tarım faaliyetlerine başladı. Odunpazarı Belediyesi, sınırları içinde yer alan Aşağılıca, Lütfiye, Avdan, Kargın, Uluçayır, Kıravdan, Kireç, Yörük Kırka, Yassıhüyük, Çavlum, Türkmentokat, İmişehir, Akpınar, Aşağıçağlan, Yukarıçağlan, Gümele, Doğankaya, Ağapınar ve Kalkanlı köylerinde boş olarak duran 910 dekarlık tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda araziler, ekonomiye kazandırıldı.

Arpa, yulaf, nohut

Türkmentokat, İmişehir, Akpınar, Aşağıçağlan, Yukarıçağlan, Gümele, Doğankaya, Ağapınar ve Kalkanlı mahallelerinde bulunan 650 dekarlık alana Tarım ve Kredi Kooperatifi ile yapılan anlaşma neticesinde tohumluk arpa ekimi yapıldı. Geriye kalan 160 dekarlık alanın 95 dekarlık arazisine yulaf, 65 dekarlık arazisine ise nohut ekilecek. Toplam alandan kalan, Aşağılıca, Lütfiye, Avdan, Kargın, Uluçayır, Kıravdan, Kireç, Yörük Kırka, Yassıhüyük, Çavlum mahallerinde bulunan 100 dekarlık araziye ise Odunpazarı A.Ş. tarafından yulaf ve arpa ekilecek.

Üretilen nohutlar ihtiyaç sahiplerine

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan yetkililer, Türkiye’de tarıma yönelik sübvansiyon ve desteklerin kademeli bir şekilde azaltılarak kaldırılmasının yerli üretimi, dolayısıyla da üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade etti. Eskişehir’in tarihsel olarak bir ‘tarım kenti’ geçmişi ve kültürüne sahip olduğunu belirten yetkililer, Odunpazarı Belediyesi’nin öz kaynaklarını kullanarak boş olan verimli tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırmayı hedeflediğini kaydetti. Üretilen nohutların Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Aşevi ve Halk Market’te ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verileceğini de söyleyen yetkililer, çalışmalarının devam edeceğini belirtti.