Odunpazarı Belediyesi’nden online özgün eserler konseri

Odunpazarı Belediyesi, online konserlere devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Youtube sayfaları ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserlere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Yıl içerisinde konserler düzenleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle bu konserleri online platformlara taşıdı. Belirli aralıklarla yayınlanan online konserler, Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenleri tarafından veriliyor. Türkülerin ve şarkıların seslendirildiği online konserler, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından planlanan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekilerek, yayına hazırlanan bu konserlere, zaman zaman halk dansları ekibi de eşlik ediyor. Odunpazarı Belediyesi’nin Youtube sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan online konserler ‘Özgün Eserler Konseri’ ile devam etti. İbrahim Turhan’ın solist olduğu konserde, Turhan ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Güle Yel Değdi’ ve ‘Mamak Türküsü’ gibi sevilen ezgileri seslendirdi.