Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Odunpazarı Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yardımı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ UZATMAYA DEVAM EDİYOR

Odunpazarı Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yardımı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ UZATMAYA DEVAM EDİYOR

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:56
4 Okunma
Odunpazarı Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yardımı

Aşevi ve Halk Market ile ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak kolisi ulaştırmayı sürdürüyor.

Covid-19 (korona) virüse karşı tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamalarını sürdüren, vatandaşlara “Evde Kal” çağrısı yapan Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Yaşanan bu zor günlerin dayanışma ile atlatılabileceğinin farkında olan Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Ayı’nda da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak kolisi ulaştırmaya devam edecek.

Yüzlerce vatandaşa sıcak yemek, binlerce vatandaşa erzak kolisi

Aşevi ve Halk Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişen Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların evlerinden çıkmamaları için Aşevi’nden faydalanan 355 vatandaş ile bölgede yaşayan yüzlerce 65 yaş üstü dar gelirli aile ve dezavantajlı guruba her gün tek kullanımlık kaplarla 3 çeşit yemek ulaştırıyor. Titizlikle hazırlanan paketler, yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Aşevi, sıcak yemeğin yanı sıra bugüne kadar da binlerce ihtiyaç sahibine aylık olarak erzak kolisi götürdü.

Halk market 4 yılda 2 milyon tl’nin üzerinden yardım etti

Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yeni bir boyut kazandırdığı Halk Market, ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda ve temizlik malzemesi yardımını sürdürüyor. Açıldığı 17 Ekim 2015 tarihinden günümüze kadar geçen sürede ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 Milyon Türk Lirası’nın üzerinde yardımda bulunan Halk Market’ten yılda yaklaşık 800 hane (yaklaşık 3200 kişi) faydalanıyor. Halk Market, her ay kendisinden yararlanan ancak korona virüs nedeni ile evinden çıkamayan yaklaşık 100 vatandaşın ihtiyaçlarını ise adreslerine ulaştırıyor.

Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için ayni yardım bekliyorlar

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten yetkililer, yaşanan kötü günlerin dayanışma ile atlatılabileceğini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ne ait banka hesaplarına İçişleri Bakanlığı tarafından bloke konulduğu hatırlatan yetkiler, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için Aşevi ve Halk Market’e duyarlı vatandaşların ayni yardımlarını beklediklerini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor
Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor
Eskişehir’de sulama sezonu başladı
Eskişehir’de sulama sezonu başladı
Vali Çakacak’tan görevine dönen Kaymakam Yılmaz’a geçmiş olsun dileği
Vali Çakacak’tan görevine dönen Kaymakam Yılmaz’a geçmiş olsun dileği

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim