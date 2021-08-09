Odunpazarı Belediyesi’nden engelli araç gereç desteği

Odunpazarı Belediyesi, bugüne kadar yüzlerce engelli bireye tekerlekli, akülü sandalye, hasta yatağı, baston gibi ihtiyaç yardımı yaparak engelli bireylerin yaşamının kolaylaşmasına destek olmayı sürdürüyor.

‘Vatandaşlarımızın sorunları, bizim sorunlarımızdır’ anlayışıyla tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylerin gereksinim duyduğu araç gereçleri www.odunpazari.bel.tr web sitesinden ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor. İhtiyaç sahibi engelli bireyler, Odunpazarı Belediyesi web sitesi “Güncel” ana sekmesi altında bulunan “Engelli Araç-Gereç” sekmesine tıklayarak listelenen araç gereçleri görüntüleyebiliyor. İhtiyaç sahipleri, listelenen ürünlerden istek yapmak ve konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için mesai saatleri içinde 0 (222) 250 76 46 numaralı telefona ulaşabilir. Tekerlekli sandalye gibi listelenmemiş diğer ihtiyaçlar için Odunpazarı Belediyesi’ne ulaşmak isteyen ve engelli raporu olan vatandaşların, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi NO:172 adresinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekiyor. İhtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırılmak için araç gereç bağışı yapmak isteyen vatandaşlarında yine Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.