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Odunpazarı Belediyesi online konserlere devam ediyor
Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için online konser düzenliyor.
ESKİŞEHİR 14.12.2020, 14:09
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Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için online konser düzenliyor.
Odunpazarı Belediyesi youtube sayfaları ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserlere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Yıl içerisinde birbirinden güzel konserler düzenleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle bu konserleri online platformlara taşıdı. Belirli aralıklarla yayınlanan online konserler, Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenleri tarafından veriliyor. Birbirinden güzel türkülerin ve şarkıların seslendirildiği online konserler, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekilerek, yayına hazırlanan bu konserlere, zaman zaman halk dansları ekibi de eşlik ediyor. Online konserler, Odunpazarı Belediyesi’nin youtube sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor. Büyük usta Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümü, ulusal bayramlar ve Dünya İnsan Hakları Günü gibi özel günler için de online konserler düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, konserlere devam edecek.
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