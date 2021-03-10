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Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
Odunpazarı Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle 2 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
ESKİŞEHİR 10.03.2021, 15:57
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Odunpazarı Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle 2 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi Reşadiye ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Miraç Kandili’ni kutladı. Kandil simidi dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen simit dağıtımında, ekipler dağıtım yaparken eldiven kullandı.Odunpazarı Belediyesinin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.