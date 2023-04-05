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Odunpazarı Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi trafik kazası geçirdi
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ AK PARTİ MECLİS ÜYESİ BÜŞRA YEŞİM ASLANTAŞ, GEÇİRDİĞİ TRAFİK TRAFİK KAZASINDA YARALANDI.
ESKİŞEHİR 05.04.2023, 12:35
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Büşra Yeşim Aslantaş, geçirdiği trafik trafik kazasında yaralandı.
Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, depremzedelere yardım malzemesi taşıyan Büşra Yeşim Aslantaş’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucu yaralanan Aslantaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Aslantaş’ın durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.