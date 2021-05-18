Odunpazarı Belediye Meclisinden İsrail’e ortak tepki

Odunpazarı Belediyesi Meclis üyeleri, İsrail’in Mescid-i Aksa ve çevresinde başlattığı saldırılarla ilgili ortak bir bildiri yayınladı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Mayıs ayı olağan meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, Odunpazarı Belediyesi Meclis üyeleri tarafından İsrail’in Mescid-i Aksa ve çevresinde başlattığı saldırılarla ilgili ortak bir bildiri yayınlandı. CHP Grup Başkan Vekili Emre Genç ve AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan imzalı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail’in Arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasını ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze’ye de yöneltilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu 200’e yakın Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce yaralının olduğu belirtilmektedir. İsrail’in bu saldırıları en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir.

Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail’in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletlerin (BM) saldırıların durdurulması için Uluslararası Hukuk ve Temel İnsan Hakları Hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze’de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail’in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkını saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail’e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyeleri olarak; İsrail’in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve Kardeş Filistin Halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.”