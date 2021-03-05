Odunpazarı Açık Oto Pazarı yeniden açılıyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Açık Oto Pazarı, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 7 Mart Pazar günü yeniden hizmet vermeye başlıyor.

75. Yıl Mahallesi’nde yer alan Açık Oto Pazarı’nda, korona virüse karşı tüm tedbirler alındı. ‘Açık Oto Pazarı’ kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmete açılıyor.

08.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek

2. el otomobil alım satımı yapmak isteyen vatandaşlara her türlü mevsim koşulu altında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlenen Açık Oto Pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir hizmet vermiyordu. Kontrollü normalleşme süreci ile de yeniden faaliyete geçek olan pazar, 7 Mart Pazar günü yeniden açılacak. Açık Oto Pazarı, vatandaşlara 08.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek.

500 araçlık kapasiteye sahip

8 bin 421 metrekare alana sahip olan Odunpazarı Açık Oto Pazarı, 500 araçlık bir kapasiteye sahip. Odunpazarı Açık Oto Pazarı’nda, alıcı ve satıcıların ekspertiz hizmetlerine kolayca ulaşabileceğini söyleyen yetkililer, pazarda korona virüse karşı tüm önlemlerin titizlikle uygulandığını vurguladı. Yetkililer, vatandaşlardan da kurallara hassasiyet göstermelerini istedi.