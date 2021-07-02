Odunpazarı Açık Oto Pazarı yeniden açılıyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Açık Oto Pazarı, normalleşme süreci ile birlikte 4 Temmuz Pazar günü yeniden hizmet vermeye başlıyor.

75. Yıl Mahallesi’nde yer alan ve korona virüse karşı tüm tedbirlerin alındığı pazar, normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmete açılıyor. İkinci el otomobil alım satımı yapmak isteyen vatandaşlara her türlü mevsim koşulu altında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlenen Açık Oto Pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir hizmet vermiyordu. Normalleşme süreci ile de yeniden faaliyete geçecek olan pazar, 4 Temmuz Pazar günü yeniden açılacak. Açık Oto Pazarı, vatandaşlara 08.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek. 8 bin 421 metrekare alana sahip olan Odunpazarı Açık Oto Pazarı, 500 araçlık bir kapasiteye sahip.

Odunpazarı Açık Oto Pazarı’nda, alıcı ve satıcıların ekspertiz hizmetlerine kolayca ulaşabileceğini söyleyen yetkililer, pazarda korona virüse karşı tüm önlemlerin titizlikle uygulandığını vurguladı. Yetkililer, vatandaşlardan da kurallara hassasiyet göstermelerini istedi.