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Ödüllü yarışmalar vatandaşları mutlu etti

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde yapılan ödüllü yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

ESKİŞEHİR 05.07.2022, 15:29
Ödüllü yarışmalar vatandaşları mutlu etti

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde yapılan ödüllü yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali etkinlerinde düzenlenen ödüllü yarışmalarda, hem eğlenceli dakikalar yaşandı hem de kazananlar altın ödüllerine sahip oldu. Yurt dışından gelen yabancı dans gruplarının katıldığı yoğurt yeme yarışmasında; Moldova, Sırbistan, Letonya, ABD, K.K.T.C temsilcileri birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Festival alanında yer alan ve kura çekimi ile seçilerek yarışmalara katılan vatandaşlar da yoğurt yeme, yaprak sarması ve kelem dolması sarma yarışmalarına katıldı. Yapılan yarışmalarda yoğurt içerisinde yer alan altın ödülünü kazanan ve yaprak sarması ile kelem dolması sarma yarışmalarında birinci olarak altın kazanan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadı.

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