Ödüllü köprü çabuk yıprandı

Odunpazarı Belediyesi Hamamyolu Sanat Köprüsü, yapımının üzerinden kısa bir süre geçmesine karşın, oldukça yıprandığı gerekçesi ile yeniden tamir edilmeye başlandı.

Köprünün yazılarının söküldüğü, yer döşemelerindeki seramiklerin bozulduğu, ahşap dokunun yer yer kırıldığı görüldü. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yoğun mesaisi ile yenilenmeye başlanan köprüdeki çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ise henüz açıklanmadı. Odunpazarı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından köprü girişine asılan yazıda; "Köprü çalışması nedeniyle geçici olarak geçişlere kapalıdır” dendi.

Odunpazarı Belediyesi Hamamyolu Sanat Köprüsü bazı kesimler tarafından sıkça eleştirilmişti.