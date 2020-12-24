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Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş Başkan Kurt’u ziyaret etti
İzmir Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
ESKİŞEHİR 24.12.2020, 13:12
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İzmir Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, iki başkan bir süre sohbet etti. Korona virüs salgınından, ekonomiye kadar birçok konuda konuşan iki başkan, belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Odunpazarı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği halkçı ve sosyal belediyecilik çalışmaları ile örnek belediyeler arasında yer aldığına dikkat çeken Eriş, Başkan Kurt’u Odunpazarı’nda hayata geçirdiği projelerden dolayı tebrik etti. Odunpazarı Belediyesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak istediklerini ifade eden Eriş, belediyeler arası işbirliğinin önemine değindi.İzmir Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eriş’e ziyareti için teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi’nin belediyeler arasındaki dayanışmaya önem verdiğini söyleyen Başkan Kurt, bu dayanışmaya örnek olacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ödemiş Belediyesi ile de dayanışma içinde olmak istediklerini söyleyen Başkan Kurt, Eriş’e çalışmalarında başarılar diledi.
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