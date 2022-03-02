Obezite ameliyatı artık Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde de yapılıyor

Bazı kanser türleri de dâhil çeşitli hastalıklara zemin hazırlayan obeziteyle mücadele çerçevesinde, ameliyatı olabilmenin kriterlerini taşıyan hastaların artık obezite ameliyatlarını Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde de olabilecekleri duyuruldu.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, dünyada ve Türkiye’de birçok kişinin hayatını olumsuz etkileyen bu hastalığa karşı obezite cerrahisi ameliyatlarının Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılmaya başlandığını belirtti. Uzm. Dr. Karagülle, özellikle hipertansiyon, kalp-damar, diyabet, kas-iskelet sistemi hastalıkları ile bazı kanserlerin görülme oranını artırdığı belirtilen obezitenin önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıktığını aktararak, “Diyet yapmalarına rağmen obezite sorunundan kurtulamayan ve cerrahi müdahaleye uygun olan hastalar, gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde yeni bir hayata başlayabiliyor” dedi.

“Gerekli kriterleri taşıyan hastalarımız, herhangi bir ücret ödemeden ameliyatlarını hastanemizde olabilecekler”

Yunus Emre Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Danış ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, morbid obez hastaların yarısına yakınında, obezitenin yanı sıra ek sorunların da bulunduğunu belirtti. Op. Dr. Danış, sözlerine şöyle devam etti:

“Morbid obez hastaların yarısından fazlası aynı zamanda hipertansiyonu ve diyabeti olan kişilerdir. Bu sebeple önemli psikolojik sorunu bulunmayan, vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde ve anestezi riski açısından problemi olmayan hastalarda bu cerrahinin uygulanmasında engel bir durum yoktur. Obezite cerrahisinin popülerliğinin artmasıyla ciddi ameliyat maliyetleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu da hastalara ciddi külfetler getirdi. Son yıllarda Sağlık Bakanlığımızın önemli girişimleri ve hastane yönetimimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasıyla, bu ameliyatı olabilmenin kriterlerini taşıyan hastalarımız, herhangi bir ücret ödemeden ameliyatlarını hastanemizde olabilecekler.”