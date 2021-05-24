OBAK ekibi ilk yardım eğitiminden geçti

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, afet durumlarına hazırlıklı olmak için eğitimlerine devam ediyor.

Gönüllülerden oluşan ve afet durumlarına hazırlıklı olmak için kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), eğitimlerine devam ediyor. OBAK gönüllülerine teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlar uygulanıyor.

Deprem başta olmak üzere olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdüren OBAK’a son olarak Eskişehir 112 Başhekimliği bünyesindeki eğitmenler tarafından ilk yardım eğitimi verildi. İki grup halinde ikişer gün eğitim alan ekipler teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayarak ilkyardımcı sertifikası almaya hak kazandılar.

Eğitimlerin belli aralıklarla devam edeceğini bildiren yetkililer, ekibin Eskişehir başta olmak üzere çevre iller ve tüm ülkede olası afet durumlarına tam hazırlıklı olduklarını belirttiler.