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OBAK doğada arama-kurtarma eğitimini tamamladı

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) olası afetlere hazırlık için faaliyetlerini sürdürüyor.

ESKİŞEHİR 11.06.2021, 12:01
OBAK doğada arama-kurtarma eğitimini tamamladı

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) olası afetlere hazırlık için faaliyetlerini sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan gönüllülerden oluşan ve afet durumlarına hazırlıklı olmak için kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor. Eğitimlerde OBAK gönüllülerine teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlar uygulanıyor.

Eskişehir başta olmak üzere çevre iller ve tüm ülkede olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdüren OBAK, Eskişehir AFAD Arama Kurtarma Eğitmenleri tarafından verilen doğada arama-kurtarma eğitime katıldı. OBAK, Karakaya’da 3 gün süren eğitimi başarı ile tamamladı.
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