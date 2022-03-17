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Nüfusumuz yaşlanıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yapılan araştırmaların Türkiye nüfusunun yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu belirterek, “Verilere göre, 2012 yılında yüzde 7,5 olan 65 yaş üstü nüfus oranının 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin edilmektedir” dedi.

ESKİŞEHİR 17.03.2022, 16:03
Nüfusumuz yaşlanıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yapılan araştırmaların Türkiye nüfusunun yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu belirterek, “Verilere göre, 2012 yılında yüzde 7,5 olan 65 yaş üstü nüfus oranının 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin edilmektedir” dedi.

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 18-24 Mart’ın “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak anıldığını aktaran Müdür Bilge, 21’nci yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan birisinin nüfusun yaşlanması olduğuna dikkat çekti. Dünyada insanların daha uzun yaşamakta olduğunu, doğum oranlarının azaldığını, yaşlı nüfusun sayısal olarak artmakta olduğunu kaydeden Bilge, “Nüfus yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitime, iş imkânlarına ve aile hayatına kadar toplumun her yönünü etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, ülkemizin yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) projeksiyonlarına göre, 2012 yılında yüzde 7,5 olan 65 yaş üstü nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin edilmektedir” dedi.

“Demans sinsi bir unutkanlıkla başlayabilir”

İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığının bilindiğini vurgulayan Bilge, bu hastalıklardan birinin de demans olduğunu söyledi. Demansın ilerleyici ve ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Müdür Bilge, “Demans, hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla karakterizedir. Demans yaşlılarda sık görülen bir sorundur. Hastalık başlangıçta sinsi bir unutkanlıkla başlayabileceğinden yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal olarak görülmemelidir. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir” diye konuştu.

Alınabilecek önlemleri sıraladı

Demans hastalarının genel olarak erken, orta ve ileri olmak üzere üç evreye ayrıldığını belirten Bilge, sözlerine şöyle devam etti:

“Hastalar zaman içerisinde erken evreden ileri evreye ilerlerler. Evreler arası geçiş süreleri hastadan hastaya farklılık göstermekle birlikte ortalama 2-5 yıldır. Demans hastasında sağlığı koruma önlemleri; düzenli egzersiz, diğer medikal hastalıkların takibi, yıllık influenza aşısı, 5 yılda bir pnömokok aşısı, ağız ve diş hijyeni, gözlük gereksinimi ve işitme problemleriyle başa çıkmadır.”

“Fiziksel aktivite azlığı hastalıkların daha erken yaşta görülmesini sağlar”

“Bireyin yaşamını uzatmanın yanında yaşlılık döneminde sağlığının geliştirilmesi de önem taşımaktadır” ifadelerinin altını çizen Bilge, “Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme, alkol ve sigara kullanımından uzak durma ve özellikle doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapma; yaşlanma ile ortaya çıkabilecek önemli sağlık sorunlarından başarılı şekilde korunma sağlayacaktır. Düzenli fiziksel aktivitenin, birçok sistemin ve organın fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri bulunurken, fiziksel aktivite azlığı, yaşlanma süreci ile oluşan fizyolojik değişiklikleri hızlandırır ve pek çok kronik hastalık sıklığını artırır. Bu hastalıkların daha erken yaşta görülmesini sağlar, kısaca yaşlılığı hızlandırarak yaşam süresini kısaltır. Yaşlılık dönemine düzenli fiziksel aktivitenin, kalp hastalığı ve inme riskinde azalma, yaşam süresi ve yaşam kalitesinde artma, kolestrol seviyesinde düşme, düşmelerin önlenmesi ve kalça kırığı riskinde azalma, uyku kalitesinde düzelme, kilo alımının önlenmesi gibi faydaları bulunmaktadır” dedi.

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