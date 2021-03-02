Normalleşme sonrası denetimler hız kazandı

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs ile mücadelede yeni normalleşme sonrasında denetim çalışmalarını artırdı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs ile mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri yayımlanan genelgeler kapsamında çalışma şartları yeniden belirlenen işletmelerin kurallara uygunluğunu yerinde inceliyor. Ekipler otel, spor merkezi, kıraathane, bay - bayan kuaför, lokanta, kafeterya, market gibi işletmelerde kontrol çalışmalarında bulunarak, şartların yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ediyor. Ekipler işletmelerdeki sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması yönünde esnafı uyarırken, vatandaşlar da denetimlerden dolayı memnun olduklarını belirtiyor.

Yetkililer, vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda ise Mavi Masa hattından yetkililere ulaşılabiliyor.