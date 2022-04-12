Nisan ayında karlı bir sabaha uyandılar

Eskişehir’in İnönü ilçesine bağlık bazı köylerdeki vatandaşlar, Nisan ayında karlı bir sabaha uyandı.

Eskişehirlilerin bahar sevinci kısa sürdü. Geçen hafta ısınan hava ile bahar mevsiminin geldiğini düşünen vatandaşlar, son günlerde adeta kış soğuklarının yaşanmasıyla şaşırdı. Kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok ilçede gece başlayan kar yağışı, sabahleyin Eskişehirlileri karlı bir sabaha uyandırdı.

İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde de kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Bahçeler, evlerin çatıları, araçların üstleri karla kaplandı. Nisan ayında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların bahar heyecanı da yarım kaldı.