Nihayet yağmur kesiliyor, hava ısınıyor

Eskişehir ve çevresinde günlerdir devam eden aralıklı yağışlar nihayet kesiliyor ve hava sıcaklığı yükseliyor.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, yarın Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde 30 dereceyi aşacak. Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde en düşük 11-12, en yüksek 25 derece hava sıcaklığı bekleniyor.