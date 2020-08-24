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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’dan Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyareti
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUHSİN KAR’DAN REKTÖR ERDAL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
ESKİŞEHİR 24.08.2020, 16:50
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ve üniversiteler arası olası iş birliklerinin konuşulduğu görüşmede Rektör Kar, hayırlı olsun dileklerini ileterek Prof. Dr. Fuat Erdal’a yeni görevinde başarılar diledi. Kamu kurumları, özellikle de üniversiteler arasında kurulacak iş birliklerinin şehrimiz ve ülkemize sağlayacağı katkıların önemine dikkat çeken Rektör Erdal, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Kar’a teşekkür etti.
Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Rektör Kar’ı uğurlamasıyla sona erdi.
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