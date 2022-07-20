New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdemir’den Rektör Erdal’a ziyaret

New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Erdemir, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük Ofis’inde gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Erdemir, Tirana Üniversitesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Üniversitelerin değişen ve gelişen eğitim-öğretim olanakları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, iki üniversite arasında gerçekleştirilmesi planlanan iş birlikleri hakkında da görüşüldü.

Ziyaret, Rektör Erdal’ın New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Erdemir’e hediye takdimi ile son buldu.