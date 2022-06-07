banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Neredeyse bütün binalarda aynı yazı yazıyor

Eskişehir’de birçok binanın duvarında bulunan sprey boyayla yazılmış aynı yazı görenlerin dikkatini çekiyor.

ESKİŞEHİR 07.06.2022, 09:44 07.06.2022, 10:11
Neredeyse bütün binalarda aynı yazı yazıyor

Özellikle Yenibağlar ve Eskibağlar Mahallelerinde bulunan birçok binaya, kimliği belirsiz kişi tarafından sprey boyayla aynı yazı yazılıyor. Rusça “Maleviç” anlamına gelen mahlasını kullanan vandal, sokaktaki binaların duvarlarına oldukça büyük şekilde adını yazıyor. Söz konusu mahallelerde bulunan nerdeyse bütün binalara sprey boyayla mahlasını yazan şahıs, bazı binaların ikinci katına dahi ulaşıp vandallık yapıyor. Görüntü kirliliği oluşturan yazılardan, sokak üzerinden geçen vatandaşlar ve bina sahipleri şikâyetçi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu