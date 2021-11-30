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Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Şahin, pankreas kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin yeni pankreas kanseri tanısı konuyor. Risk faktörlerinin iyi bilinmesi, belirtilerin erken fark edilmesi hastalığın tedavi edilebilmesi açısından çok etkili” dedi.

ESKİŞEHİR 30.11.2021, 10:57
Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Şahin, pankreas kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin yeni pankreas kanseri tanısı konuyor. Risk faktörlerinin iyi bilinmesi, belirtilerin erken fark edilmesi hastalığın tedavi edilebilmesi açısından çok etkili” dedi.

Belirti vermeden ilerlediği için genellikle ileri evrede tespit edilebilen pankreas kanserinin tedavisinde sağlanan ilerleme, hastalar için umut oluyor. Veriler, 2011 yılında yüzde 3 olan 5 yıllık pankreas kanseri sağ kalım oranının, 2021’de yüzde 8’e yükseldiğini gösteriyor. Pankreas kanseri hakkında toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için kasım ayında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

“Türkiye’de her yıl 4 bin yeni pankreas kanseri tanısı konuyor”

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Şahin, pankreasın karın içinde, midenin hemen arkasında, ince bağırsak, karaciğer ve dalak ile yakın komşuluk içinde bulunan bir organ olduğunu belirtti. Pankreasın sindirime yardımcı olan enzimlerin üretimini sağladığını aktaran Doç. Dr. Şahin, “Ayrıca pankreasta insülin ve glukagon dâhil olmak üzere metabolizma için önemli olan hormonlar da pankreasta üretiliyor. Pankreas içindeki adacık hücrelerinden salgılanan, insülin ve glukagon, kandaki şeker seviyesini korumak için birlikte çalışır. Pankreas bezinde hücrelerin kontrolsüz çoğalması neticesinde pankreas kanseri gelişir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin yeni pankreas kanseri tanısı konuyor. Risk faktörlerinin iyi bilinmesi, belirtilerin erken fark edilmesi hastalığın tedavi edilebilmesi açısından çok etkili” dedi.

Sigara en önemli risk faktörü

Aniden ortaya çıkan diyabet hastalığının da bu kanserin erken bulgusu olabildiğini, ayrıca safra taşı veya alkol kullanımı yokken geçirilen pankreatit adağı da ilk belirtiler arasında sayıldığını söyleyen Doç Dr. Şahin, bu belirtilerin her zaman bu hastalıkla bağdaştırılmadığı için tanı koymada gecikme yaşanabildiğini belirtti. Doç. Dr. Süleyman Şahin, belirtiler ve risk faktörleri hakkında şunları söyledi:

“Hastalığın ilerlediği dönemlerde ise şiddetli karın ve sırt ağrısı, sarılık, sindirim sorunları, açıklanamayan kilo kaybı ve karında şişlik gibi belirtiler görülüyor. Ancak bunlar ne yazık ki hastalığın tedavi sınırlarını geçmiş olabileceğinin de göstergesi sayılıyor. Son araştırmalar, pankreas kanseri vakalarının yüzde 30’unun sigarayla bağlantılı olduğunu ve yüzde 10’unun kalıtsal bir neden bulunduğunu gösteriyor. Diğer risk faktörlerinden bazıları ise diyabet, kronik ve kalıtsal pankreatit (pankreas iltihabı), obezite, fiziksel aktivite azlığı ve beslenme.”

Tedavi yöntemi cerrahi

Pankreas kanserinin, ameliyatla tedavi edildiğini, ancak ameliyata uygun olmayan durumlarda kemoterapi ve radyoterapi tedavisinden de yararlanıldığını ifade eden Doç. Dr. Süleyman Şahin, “Biyolojik tedaviler ve tamamlayıcı alternatif tedaviler de mevcuttur. Halen devam eden klinik çalışmaların tedavi seçiminde dikkate alınması da önemli. Risk grubunda yer alanların sağlık kontrolleri konusunda dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca sigara ve alkol gibi maddelerden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, fazla kilolardan kurtulmak, kandaki şeker düzeyi konusunda dikkatli olmak herkes açısından çok önemli” uyarısında bulundu.

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