Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TUGİAD) Sicil Disiplin Kurulu Üyesi Serkan Can Zengin, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Ekonomi Yönetim Topluluğu’nun düzenlediği ve yaklaşık 350 üniversite öğrencisinin katılarak yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Zengin, “21. Yüzyıl Becerileri” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Zengin, öğrencilere eğitim hayatında ve sonrasında çağın gereklerine göre kendilerini nasıl geliştirmeleri ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi. Öğrencilerin üniversitede kendilerine bir şeyler katmasının öneminin altını çizen Serkan Can Zengin, “Hayatınızın kalan kısmı şu an sizin ellerinizde. Üretkenlik ve hayal gücünüzü sonuna kadar kullanarak hedeflerinizi belirleyin, not alın ve sadece hedefinize odaklanın” dedi. İş hayatında tecrübenin önemine değinen Serkan Can Zengin, “Ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmaya odaklanın” diye konuştu.

Yönetmen Ersen Çıra da, “Yenilenen medya” başlıklı konferansında çağımızda değişen medyanın dinamiklerini ele aldı.