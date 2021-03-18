Nasreddin Hoca Parkı’na sokak hayvanları için yeni kulübeler yerleştirildi

Odunpazarı bölgesinde bulunan Nasreddin Hoca Parkı’na, sokak hayvanları için çok sayıda yeni kulübeler yerleştirildi.

Sokak hayvanlarıyla insanların aynı ortamda yaşamaları adına çalışmalar sergileyen Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği ve Odunpazarı Belediyesi ile birlikte çalışarak yeni yuvaları yerleştirdi. Dernek Başkanı Nesrin Çiçek, hayvan sevgisinin çocuk yaşta aşılanmasını gerektiğini vurgularken Eskişehir’de henüz Hayvan Hastanesi olmamasından yakındı.

Yaklaşık 11 sene önce Dernek yönetiminde bulunan Hüseyin Karadayı’nın birkaç köpek için kulübe koymasıyla başlayan çalışmaların her geçen gün büyüyerek devam ettiğini ifade eden Nesrin Çiçek, Odunpazarı bölgesinde bulunan parklarda 40 civarında kulübe olduğunu belirtti. Çiçek, “Kulübelerin parklarda olmasını biz avantaj olarak görüyoruz. Çünkü çocukların gelişiminde, merhamet ve empati duygulanın gelişiminde etkili olduğunu düşünüyoruz. Şuanda bulunduğumuz Nasrettin Hoca Parkı örnek alınası bir model. Biz bu süreçte görsel olarak parklara hitap etmesi açısından Odunpazarı Belediyesi ve Manca Hane ortaklığıyla güzel kulübeler yerleştirdik. Patileriyle çiçek izi bırakan canlılarımızın kulübeleri de çiçekli olsun istedik. Farkındalık için buradayız. İnsanların daha çok katılım göstermesini istiyoruz. Sokak hayvanlarıyla iç içe yaşamaya alışmalarını istiyoruz ” dedi.

Hayvanat Bahçesi var, Hayvan Hastanesi yok

Eskiyen barınakları parça parça değiştirdiklerini ve her geçen sokaklardaki kimsesiz hayvanların sayılarının arttığını söyleyen Nesrin Çiçek, genç hayvanlar için yeni yapılan 17 kulübenin yerleştirildiğini ve diğer bölgelerde de yenileme işlemlerine devam edileceğini belirtti. Çiçek, Eskişehir’de hayvan hastanesi olmamasının büyük eksiklik olduğunu anlatarak sözlerine şunları ekledi;

“Biz Manca Hane Hayvanları Koruma Derneği olarak ağırlıklı klinik vakaları üzerine çalışıyoruz. Yani kaza yapmış sokak hayvanlarına öncelik veriyoruz. Bilindiği üzere şehrimizde hayvan hastanesi yok. Hayvanat bahçesi açan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ısrarlarımıza rağmen lütfedip bir hayvan hastanesi açmadı. Bundan dolayı kaza yaşamış ve tramvalı hayvanlar bizim gibi gönüllüler veya derneklerin bünyesinde tedavi ediliyor. Biz ağırlıklı olarak engelli hayvanlarla ilgileniyoruz ve kırsal beslemeleri yapıyoruz.”

Kırsal alanlarda da besleme yaptıklarına değinen Nesrin Çiçek, pandemi dönemi boyunca bu alanlara 70-80 adet kulübe yerleştirdiklerini belirtti.