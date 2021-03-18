banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Putin'den Biden'a 'katil' cevabı
Putin'den Biden'a 'katil' cevabı
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi

Nasreddin Hoca Parkı’na sokak hayvanları için yeni kulübeler yerleştirildi

Odunpazarı bölgesinde bulunan Nasreddin Hoca Parkı’na, sokak hayvanları için çok sayıda yeni kulübeler yerleştirildi.

ESKİŞEHİR 18.03.2021, 13:17
2
Nasreddin Hoca Parkı’na sokak hayvanları için yeni kulübeler yerleştirildi

Odunpazarı bölgesinde bulunan Nasreddin Hoca Parkı’na, sokak hayvanları için çok sayıda yeni kulübeler yerleştirildi.

Sokak hayvanlarıyla insanların aynı ortamda yaşamaları adına çalışmalar sergileyen Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği ve Odunpazarı Belediyesi ile birlikte çalışarak yeni yuvaları yerleştirdi. Dernek Başkanı Nesrin Çiçek, hayvan sevgisinin çocuk yaşta aşılanmasını gerektiğini vurgularken Eskişehir’de henüz Hayvan Hastanesi olmamasından yakındı.

Yaklaşık 11 sene önce Dernek yönetiminde bulunan Hüseyin Karadayı’nın birkaç köpek için kulübe koymasıyla başlayan çalışmaların her geçen gün büyüyerek devam ettiğini ifade eden Nesrin Çiçek, Odunpazarı bölgesinde bulunan parklarda 40 civarında kulübe olduğunu belirtti. Çiçek, “Kulübelerin parklarda olmasını biz avantaj olarak görüyoruz. Çünkü çocukların gelişiminde, merhamet ve empati duygulanın gelişiminde etkili olduğunu düşünüyoruz. Şuanda bulunduğumuz Nasrettin Hoca Parkı örnek alınası bir model. Biz bu süreçte görsel olarak parklara hitap etmesi açısından Odunpazarı Belediyesi ve Manca Hane ortaklığıyla güzel kulübeler yerleştirdik. Patileriyle çiçek izi bırakan canlılarımızın kulübeleri de çiçekli olsun istedik. Farkındalık için buradayız. İnsanların daha çok katılım göstermesini istiyoruz. Sokak hayvanlarıyla iç içe yaşamaya alışmalarını istiyoruz ” dedi.

Hayvanat Bahçesi var, Hayvan Hastanesi yok

Eskiyen barınakları parça parça değiştirdiklerini ve her geçen sokaklardaki kimsesiz hayvanların sayılarının arttığını söyleyen Nesrin Çiçek, genç hayvanlar için yeni yapılan 17 kulübenin yerleştirildiğini ve diğer bölgelerde de yenileme işlemlerine devam edileceğini belirtti. Çiçek, Eskişehir’de hayvan hastanesi olmamasının büyük eksiklik olduğunu anlatarak sözlerine şunları ekledi;

“Biz Manca Hane Hayvanları Koruma Derneği olarak ağırlıklı klinik vakaları üzerine çalışıyoruz. Yani kaza yapmış sokak hayvanlarına öncelik veriyoruz. Bilindiği üzere şehrimizde hayvan hastanesi yok. Hayvanat bahçesi açan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ısrarlarımıza rağmen lütfedip bir hayvan hastanesi açmadı. Bundan dolayı kaza yaşamış ve tramvalı hayvanlar bizim gibi gönüllüler veya derneklerin bünyesinde tedavi ediliyor. Biz ağırlıklı olarak engelli hayvanlarla ilgileniyoruz ve kırsal beslemeleri yapıyoruz.”

Kırsal alanlarda da besleme yaptıklarına değinen Nesrin Çiçek, pandemi dönemi boyunca bu alanlara 70-80 adet kulübe yerleştirdiklerini belirtti.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20