Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde narkotik köpek timiyle yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gelen ihbar üzerine 71 Evler Mahallesi’nde ikamet eden U.G.’nin evinde uyuşturucu madde bulmaya yönelik arama yaptı. Narkotik köpek timiyle birlikte şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 41 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 2 adet amfetamin ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli U.G. ve evde bulunan H.B. isimli şahıs hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.