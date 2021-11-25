Nadir Küpeli öğretmenlerle buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezinde görev yapan öğretmenlerin onuruna düzenlenen yemekte konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Yetiştireceğiniz nitelikli gençlere ülkemizin çok ihtiyacı var” dedi.

EOSB Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEGEM ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezinde görev yapan öğretmenlerin onuruna yemek programı düzenlendi. Yemeğe Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve eşi, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, müdür yardımcıları, öğretmenler ve eşleri katıldı.

Yemekte söz alan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 2009 yılından beri hep eğitim yuvalarının yapımı için gayretler gösterdiğini, 2019 yılında Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kurulmasıyla bu hayalime kavuştuğunu ifade etti. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak Türkiye’nin en iyi okulunu yapmak için çıktıkları yolda öğretmenlerin kendilerine güç kattığını ifade ederek, “Eskişehir OSB olarak, Türkiye’deki en iyi okulu yapmak çıktığımız bu yolda sizler sayesinde bunu başarıyor, hedeflerimize ulaşıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerden beklentimiz çok büyük. Bizi her platformlarda bizi güçlü kılıyorsunuz” diye konuştu.

“İhtiyacımızın yetiştirilmesini sizler sağlayacaksınız.”

Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemi olan nitelikli ve donanımlı ara eleman ve insan gücüne ihtiyacı olduğunu belirten Nadir Küpeli, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." sözünden yola çıkarak bizler sizden vicdanı hür, irfanı hür gençler yetiştirmenizi bekliyoruz. Yetiştireceğiniz nitelikli gençlere ülkemizin çok ihtiyacı var. Ayrıca Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemi olan nitelikli ve donanımlı ara eleman ve insan gücü ihtiyacımızın yetiştirilmesini sizler sağlayacaksınız. Bu yolda sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Başta müdürümüz Rahmi Özyiğit ve müdür yardımcılarım olmak üzere siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin tek kurtuluşu nitelikli insan kaynağı”

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, eğitimin kendileri için olmazsa olmazlardan olduğunu aktararak, “Eğitim, bizler için olmazsa olmaz. Ülkemizin tek kurtuluşu var; o da nitelikli insan kaynağı. Okulumuzu yaparken bu felsefe ile yola çıktık. Nicelik değil, nitelik derdindeyiz. Sadece aklı değil kalbi de eğiteceğiz. Aklı eğitip, kalbi eğitmediğimiz sürece sadece robot insanlar oluştururuz. Kalplere dokunmak, çocuklarımızı vatansever, ahlaklı, büyüklerini sayan insanlar olarak yetiştirmek en büyük görevimiz. Burada sizlere çok büyük iş düşüyor. Çok değerli bir ekibimiz var. Adımıza yakışır mezunlar vereceğiz ve bununla gurur duyacağız. Hepinizin öğretmeler günü kutlu olsun” dedi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit ise kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç ve yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.